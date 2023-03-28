В Калининграде полиция задержала парней за расклейку стикеров с рекламой магазина наркотиков

В Калининграде полицейские задержали калининградцев, которые расклеивали стикеры магазина по продаже наркотиков.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, двух молодых людей задержали в ночь на 10 марта.

«33-летний калининградец и его 32-летний приятель успели разместить наклейки на фасадах домов на Ленинском проспекте, улице Полоцкой и Серпуховской, после чего были задержаны экипажем ППС», - отметили в полиции.

У молодых людей изъято 373 объявления с QR-кодом и логотипом наркошопа. Кроме того, полицейские изъяли у них телефоны с фотографиями местоположения рекламы наркотических средств.

В отношении каждого из них составлен протокол об административном правонарушении за пропаганду наркотиков.