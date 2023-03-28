Директор нацпарка «Куршская коса»: Нам пообещали по 30 тыс. туристов из Китая в месяц

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак говорил, что в этом году Калининградская область ждет под 2 млн туристов, что больше, чем в прошлом году.

Была речь и том, что в регион повезут массово туристов из Китая.

- По китайским туристам к нам приезжал в этом году представитель, чтобы узнать о программе на территории парка, о том, что мы можем представить. Пообещали нам чуть ли не по 30 тысяч китайцев в месяц. Когда начнется реализация этого проекта, никто сказать не может, - рассказал директор парка «Куршская коса» Анатолий Калина в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

При этом Калина отметил, что ждет увеличения количества туристов в нацпарке в этом году.

- В январе мы были по количеству туристов на уровне прошлого года. На март – уже превышает на 10 процентов. Туристы к нам едут, несмотря на то, что у нас ведутся ремонтные работы, они все равно ходят по маршрутам. На это влияет солнечная погода: выйти на море, подышать, погулять, - сказал Анатолий Калина.