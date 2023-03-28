В мэрии сообщили, где еще в Калининграде установят светофоры в 2023 году

Решение об установке светофоров приняли на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты приняли сразу несколько решений. В частности, был утвержден список адресов, где в этом году установят светофоры.

Перечень состоит из трех пунктов:

- пересечение ул. Флотская – Московский проспект. Появится временный светофорный объект до проведения реконструкции перекрестка;

- ул. П. Панина – ул. Марш. Жукова – ул. Ф. Воейкова. Светофор установят при выделении финансирования на расширение проезжей части до трех полос.

- проспект Мира (в районе ТЦ «Спутник»). Здесь светофор появится 100% и будет работать постоянно.

На планируемом пешеходном переходе на Тенистой аллее (в районе МКЖД «Тенистая Делюкс») светофор решили не монтировать, поскольку там будет оборудован переход-призма и шумовые полосы. Решения об установке светофоров на перекрестке ул. Черняховского – ул. Сергеева, а также у дома №127 по проспекту Победы и №178 будут приняты на следующем заседании после рассмотрения дополнительных материалов.

Кроме того, в результате обсуждения участники заседания пришли к выводу, что необходимость корректировки режимов работы светофора на пересечении ул. Горького – ул. Первомайской отсутствует.