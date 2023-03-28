В Калининграде родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла во вторник, 28 марта, в школе №59 Калининграда. Как сообщает пресс-служба правительства области, всю процедуру сдачи ЕГЭ прошли около 40 участников – родители, бабушки, представители общественности, спортсмены. В течение часа им предстояло выполнить сокращенный вариант работы по русскому языку, который является одним из обязательных к сдаче предметов.

- Калининградская область седьмой год принимает участие в этой акции, - отметила министр образования Светлана Трусенева. -- У родителей выпускников есть возможность самим пройти испытания. Это позволит им помочь своим детям снять излишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ и его прохождением.

Напомним, что в этом году основной период ЕГЭ в Калининградской области начнется с 26 мая.