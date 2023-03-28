В МФЦ Калининградской области заработал сервис по идентификации личности для получения Fan ID

Подтвердить личность для карты болельщика можно в любом отделе МФЦ Калининградской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, для оформления необходимо заполнить заявление на портале госуслуг в разделе «Карта болельщика», подтвердить персональные и контактные данные, а также загрузить портретную фотографию. Далее, в личный кабинет придет уведомление о необходимости идентификации личности, в том числе визуального сличения загруженной фотографии и фотографии в паспорте, в МФЦ.

Адреса офисов МФЦ появятся на госуслугах до конца этой недели, но обратиться для прохождения процедуры идентификации можно уже сейчас. При себе нужно иметь паспорт. Если карта оформляется на ребенка, не достигшего 14 лет, то в МФЦ необходимо также представить свидетельство о рождении, личное присутствие ребенка не требуется. При обращении представителя требуется нотариально удостоверенная доверенность. После прохождения процедуры идентификации и проверки данных в ведомствах карта появится в разделе с документами личного кабинета.

Карта (раньше она называлась «Паспортом болельщика» или Fan ID) потребуется, чтобы купить билет или абонемент, например, на матчи футбольной Премьер-лиги. Калининградская «Балтика» пока что только борется за выход в РПЛ и посещать ее матчи сейчас можно без карты болельщика. Но в случае, если в следующем сезона «балтийцы» будут играть высшем футбольном дивизионе, без Fan ID на стадион «Калининград» уже не пустят.

Раньше карта представляла собой ламинированный бейдж. Сейчас она выпускается в электронном виде и оформляется один раз – все данные остаются в личном кабинете владельца на госуслугах.