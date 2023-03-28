В Калининградской области откроются 100 пунктов оказания бесплатной юридической помощи

В пятницу, 31 марта, наша область присоединится к Всероссийскому единому дню оказания бесплатной юридической помощи. Как сообщает пресс-служба регионального правительства,

будут открыто 100 пунктов, в том числе - на базе общественных приемных губернатора в муниципалитетах.

Прием посетителей будет проходить в очной форме и (или) в онлайн режиме. График работы площадок в день мероприятия – с 9 до 18 часов (без перерыва на обед).

Полный список пунктов можно посмотреть по ссылке, опубликованной здесь.