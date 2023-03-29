Запрет продажи вейпов в России поддерживают больше половины калининградцев

Полный запрет вейпов в России поддерживают 2 из 3 калининградцев. Таковы результаты опроса SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

При этом сами курильщики электронных сигарет чаще всего выступают против столь радикальных мер.

Против выступают 13% опрошенных: по их мнению, в случае запрета неизбежен возврат курильщиков к традиционным сигаретам, а кроме того, запрет создаст условия для нелегальной торговли.

Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (69%), а меньше всего — среди респондентов моложе 34 лет (54%).

Ранее в Госдуме выступили с инициативой полностью запретить продажи вейпов.