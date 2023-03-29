На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 29 марта

О плановых отключениях, которые на среду, 29 марта, запланировали ресурсоснабжающие организации, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения.

Так, до 13:00 электричество отключено по следующим адресам:

ул. А. Невского, 68А, 70, 70Б, 72, 72А, 74А, 89, 99-115, 105А-Б,

ул. Достоевского, 2-22, 3-21, 7А, 15А, В, 22А,

пер. Достоевского, 8,

ул. Л. Толстого, 11-19, 22-26, 16, 16А-В.

До 18:00 без электроснабжения будут дома и социальные учреждения по адресам:

ул. Боцманская, 2, 1-9,

пр-кт Мира, 195-209, 195А, 198, 198А, 200, 202, 203А, 207А, 204

ул. Сосновый бор, 1-13, 2, 3А, 4,

ул. Таймырская, 7, 7А, 13, 15,

ул. Тимирязева, 1-21, 6, 8, 8А, 12, 14,

ул. Химическая, 2, 2А-Е, 3, 4, 11, 11А, 15, 15А, 17-17А, Б, 19, 21А, 23, 23А-Г, 25

ул. Штурвальная, 1, 3-3А, 2-22, 7-21,

пер. Балтийский, 2, 3А-Г, 4, 5,

пр-кт Победы, 104-128, 116А, 141-171, 146, 159А, 189Б,

ул. Тенистая аллея, 2, 3, 6-14, 11, 20,

ул. Серж. Мишина,101, 103, 109, 115, 121,

ул. Взводная, 1,

ул. Воронежская, 19А, 21-25, 23А, 29,

ул. Державина, 2, 6, 9-17,

ул. Писарева, 4, 5, 7, 24,

ул. Серж. Ахмедова, 1, 2, 4, 5, 9, 9А, 11, 16, 17, 18,

ул. Циолковского, 1-7, 2-8, 6А, 9, 15.

СНТ «Золотой петушок»,

ул. Б. Окружная 1-я, 36Б, В, 41, 49,

ул. Бригадная 1А, 3, 10,

ул. Бумажная, 1, 2-8, 5, 7А, 8,

ул. Взводная, 3-13, 6-16, 30

ул. Столярная, 52-58,

ул. Целлюлозная, 7, 8, 12, 15,

ул. Якорная, 3, 5, 9, 11Б, 15-33, 16-36, 22А, 28А,

СНТ «Мечта»,

ул. Клубничная 21, 30

ул. Лейт. Катина, 2, 8А, Б, 10, 69-79, 72, 78, 80, 80А, 83, 85, 86, 89, 90, 91-105, 94-102, 109, 113А, 117-135,

СТ «Вишневый сад»,

СТ «Подводник 1»,

СТ «Подводник 2»,

СТ «Радуга»,

ул. Лермонтова 1, 2, 3, 4, 9, 11, 11Б, 13, 13Б,

пер. Ломоносова 3, 3А, 4-16, 5-17, 6А, 7А-В, 8А-Ж, 11В,

ул. Марш. Борзова, 92-104, 97-107, 105А,

СТ «Дружба-3»,

СНТ «Нескучное»,

СТ «Портовик»,

пр-кт Мира, 132А, Б,

ул. Спортивная, 1А-Б, 2-24, 6А-Б, 3-7,

ул. Чкалова 5А, 7, 21А.

Также, по сообщении мэрии города, до 15:00 запланировано отключение электричества на пр-кт Мира, 63-65, 86, 88А, 90 (котельная).

С 13:30 до 18:00 без электроснабжения будут потребители на:

пр-кт Ленинский, 39-67, 63А, 67Б

ул. Университетская, 1А, 1-11, 2 (БФУ им Канта), 5 (поликлиника № 4).

В связи с отключением электроснабжения сегодня до 18:00 не работает светофор на перекрестке Менделеева и проспекта Победы.

«Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы на сетях в Ленинградском районе, которые потребуют отключения холодного водоснабжения. До 15:00 без холодной воды остались потребители на Московском проспекте, 85-93 и на ул. Фрунзе, 30-36.