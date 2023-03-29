В Фонде капремонта рассказали о планах изменить внешний вид всех домов на «Вагонке»

В 2024 году начнутся работы по ремонту довоенных домов на «Вагонке». Они продлятся до 2028 года. Об этом сказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» руководитель Фонда капремонта региона Олег Туркин.

- В этом районе сохранилась квартальная застройка. Там действительно с 1945 года мало что изменилось в плане единого архитектурного ансамбля. Этот исторический район требует особого внимания: улица Радищева, Вагоностроительная... Мы там проводим работы сейчас на четырех объектах. В дальнейшем мы там отремонтируем все дома, они стоят в плане. Рассчитываем приступить к большинству фасадов в этом районе в период с 2024-го по 2028 год.

При этом глава фонда сказал, что «все районы Калининграда и Калининградской области заслуживают и должны быть приведены в порядок, чтобы каждый из домов, каждая локация была как картинка».