В Светлогорске полицейские задержали пьяного мужчину за рулем угнанного автомобиля

В Светлогорске мужчина угнал автомобиль Opel Omega. Машина на дороге привлекла внимание полицейских.

Авто остановили и выяснили, что за рулем находится 28-летний житель Янтарного в состоянии алкогольного опьянения. У водителя не было документов на машину.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, автомобиль принадлежал приятелю задержанного.

Мужчины вместе распивали спиртные напитки дома, в какой-то момент гость стащил ключи и поехал в питейное заведение. На обратном пути его и задержали.

Возбуждено уголовное дело.