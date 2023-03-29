Власти рассказали, какие территории в Калининграде будут опрыскивать от клещей этой весной

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде от клещей начали обрабатывать городские территории, парки.

В частности, сегодня, 29 марта, дезинфекторы работают в Макс-Ашманн-парке, после обеда планируют опрыскивать в парке им. Теодора Кроне, а 30 марта хотят обработать парк Южный и парк им. Ю. А. Гагарина.

В планах до 5 апреля потравить клещей в Центральном парке, лесопарке на Дмитрия Донского и в парке Ветеранов на Аллее Смелых.

В мэрии опубликовали график обработки. Опрыскивать будут и междворовые территории, и газоны вдоль дорог.

Отмечается, что график может корректироваться из-за погоды.