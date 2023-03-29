В Калининграде на ул. Банковской горела квартира, погиб человек

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде на улице Банковской пожар случился утром 29 марта. Сотрудники МЧС прибыли на место в течение пяти минут и установили, что в одной из квартир на пятом этаже горит диван.

«Там же обнаружили пострадавшего без сознания, которого передали медикам. Из соседних квартир были эвакуированы пять жильцов. К сожалению, медикам не удалось спасти пострадавшего», - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На полную ликвидацию огня ушло около двадцати минут.

Причины пожара устанавливают дознаватели.