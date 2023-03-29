На здание Дирекции имперских железных дорог на Ленинском проспекте начали устанавливать скульптуру

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

У бывшего здания Дирекции имперских железных дорог на Ленинском проспекте, 111-117, в среду, 29 марта, работает техника. На исторический дом, построенный в довоенное время, начали устанавливать скульптуру.

- Это технически непростая операция. Заказан большой кран. Скульптура поднимается частями. Необходимо было подготовить основание – это работа, которая не видна. Укрепляли основание, сделали так, чтобы вертикальная нагрузка от этой большой скульптуры распространялась равномерно, - говорил в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» руководитель Фонда капремонта региона Олег Туркин.

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

После установки скульптурную композицию будут на месте подкрашивать и доводить до финиша.

Ранее сообщалось о процессе восстановления скульптурной композиции. Было принято решение дополнить ее настоящими часами. Они будут установлены в течение месяца, во время следующего этапа работ.

Прежнюю скульптуру демонтировали, она находилась в таком плохом состоянии, что ремонтировать ее не было смысла.

Здание является объектом культурного наследия.