На пляж Куршской косы вынесло морскую мину

. Фото: Алексей ШУТОВ

Мину обнаружили на пляже Куршской косы утром в среду, 29 марта. Фотография появилась в сообществе «Зеленоградск Лайф». Алексей Шутов, сделавший снимок, сначала предположил, что это буй, но в комментариях появились другие версии.

«Это учебная мина, самое дорогое там аппаратура фотофиксации», - объяснил один из подписчиков.

«Там же написано для очарованных ИНЕРТ, что значит УЧЕБНЫЙ», - обратила внимание другая подписчица.

Участок пляжа вокруг потенциально опасного предмета уже огородили. На место вызваны саперы.