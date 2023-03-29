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НовостиПроисшествия29 марта 2023 13:12

На пляж Куршской косы вынесло морскую мину

Участок уже огородили
Николай Литвинов
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Фото: Алексей ШУТОВ

Мину обнаружили на пляже Куршской косы утром в среду, 29 марта. Фотография появилась в сообществе «Зеленоградск Лайф». Алексей Шутов, сделавший снимок, сначала предположил, что это буй, но в комментариях появились другие версии.

«Это учебная мина, самое дорогое там аппаратура фотофиксации», - объяснил один из подписчиков.

«Там же написано для очарованных ИНЕРТ, что значит УЧЕБНЫЙ», - обратила внимание другая подписчица.

Участок пляжа вокруг потенциально опасного предмета уже огородили. На место вызваны саперы.