Калининградка забрала в банкомате чужие деньги, ей грозит до 5 лет

В Калининграде местная жительница стала фигуранткой уголовного дела за кражу непринятых банкоматом денег.

Житель Калининграда хотел положить наличные на свою карту и воспользовался банкоматом на улице Куйбышева. Он ушел, не дождавшись завершения операции. Женщина, которая подошла к банкомату следом, забрала деньги себе.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, оплошность обошлась мужчине в более чем 17 тыс. рублей.

«По камерам видеонаблюдения удалось установить подозреваемую. Ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности 34-летняя калининградка призналась в содеянном. Похищенные средства изъяты», - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело, женщине за кражу грозит до пяти лет лишения свободы.