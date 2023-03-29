В Калининграде «Тотальный диктант» впервые напишут в Кафедральном соборе

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области акция «Тотальный диктант» пройдет в десятый раз на 22 площадках. Впервые в их числе – Кафедральный собор и Музей изобразительных искусств.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В среду, 29 марта, стартовала регистрация на участие в просветительской акции. Всего для регистрации открыто 1780 точек диктанта.

Сообщается, что в Калининграде акция также пройдет в Информационном центре по атомной энергии и Калининградской централизованной библиотечной системе. На главной площадке БФУ им. И. Канта текст прочитает поэтесса и писательница Ольга Птицева.

При этом жители муниципалитетов смогут написать диктант в библиотеках.

Тотальный диктант пройдет 8 апреля в 700 городах 43 стран.