Калининградские спортсмены завоевали медали первенства Европы по тайскому боксу

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Первенство Европы по тайскому боксу приняла Турция, собрав почти 500 представителей 25 стран в возрасте от 10 до 23 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, наиболее представительную сборную делегировала Россия, наши спортсмены взяли 90 наград, в том числе 58 золотых.

Отличились в Анкаре и калининградцы, заняв первое и два вторых места в трех возрастных категориях. Чемпионом среди сверстников не старше 11 лет стал Владимир Февралев из Гусева, серебро выиграли Даниил Старцев и Вячеслав Евсюков из Пионерского.