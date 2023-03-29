В Калининграде 30 марта проверят систему оповещения

О проверке работоспособности системы оповещения, которая намечена на четверг, 30 марта, горожан предупреждает управление по делам ГО и ЧС Калининграда.

Сообщается, что в 11.00 для проверки готовности местной автоматизированной системы оповещения в Калининграде произведут проверку работоспособности технических средств для передачи речевых сообщений.

«В это время будет кратковременное включение уличных громкоговорителей и передача голосового сообщения. Сигнал «Внимание всем!» необходим исключительно для проверки систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает», - отметили в мэрии города.