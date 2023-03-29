В Черняховске старинную немецкую надпись сохранят, спрятав под стекло

. Фото: Сообщество "Новый Черняховск"

В Черняховске на улице Пионерской решено сохранить немецкую надпись, которая была нанесена на фасад дома в Инстербурге еще в довоенное время.

Об этом рассказали в Фонде капитального ремонта региона.

- Если надписи нейтральные, то мы можем их сохранить, - отметили в Фонде. В качестве примера руководитель Фонда капремонта Олег Туркин привел как раз этот дом № 23-25 на ул. Пионерской в Черняховске, где есть реклама довоенной строительной фирмы. Надпись на фасаде накроют специальным стеклом, чтобы избежать воздействия осадков.

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

- Сейчас от нее отнесут газовую трубу и будут монтировать защитное стекло, - сообщили в фонде.

Срок окончания работ не называют.