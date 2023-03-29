Калининградская облпрокуратура обнаружила нарушения у фирм-организаторов школьного питания

Прокуратура Калининградской области провела проверку обеспечения прав детей при организации питания воспитанников и учащихся образовательных учреждений. Результат: в деятельности организаторов питания – предприятий «Нектар», «Школьное питание», «Эсперанто», «Комбинат питания» и ряда других выявлены нарушения требований к маркировке и хранению продукции, проведению аттестации и профилактических осмотров работников, использованию оборудования.

- По всем выявленным нарушениям руководителям предприятий и образовательных учреждений внесены представления, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - К дисциплинарной ответственности привлечено 27 должностных лиц. По фактам наиболее грубых нарушений закона возбуждено 8 дел об административных правонарушениях.