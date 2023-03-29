Житель Литвы пытался незаконно проникнуть в Калининградскую область

В Краснознаменском районном суде рассмотрят уголовное дело, возбужденное в отношении нарушителя государственной границы.

В середине января этого года гражданин Литвы, будучи убежден (ему тут, конечно, виднее), что законных оснований для въезда в РФ не имеет, тем не менее, решил во что бы то ни стало воссоединиться со своей семьей, проживающей в Калининградской области. Вечером он прибыл в пограничный пункт Шакяйского района, пользуясь электронными географическими картами в своем смартфоне, определил наиболее подходящие места для тайного перехода российских рубежей, и пешком отправился к заветной цели.

- Ему удалось преодолеть металлическое заграждение на мосту через пограничную реку и продолжить движение вглубь территории Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе суда. - Однако вскоре иностранец был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Максимум, чем может грозить подсудимому инкриминируемая ему статья 322 (в части 1) – это 2 годами лишения свободы. Если судья проявит снисходительность, литовскоподданный может отделаться штрафом или принудительными работами.