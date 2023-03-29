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НовостиПроисшествия29 марта 2023 17:15

Начальник почты присвоила больше 200 тысяч рублей

За это предприимчивую женщину осудили на 2 года условно
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Правдинский районный суд не отправил за решетку 47-летню начальницу (стоит надеяться, уже бывшую) одного из местных отделений почтовой связи. Хотя и признал ее виновной по статье 160 УК РФ – «Присвоение или растрата».

В нашем случае имело место именно присвоение: как установлено, с мая 2021-го по май 2022 года будущая подсудимая вполне успешно продавала населению вверенные ей товары, однако деньги в кассу «Почты России» не вносила. Таким вот нехитрым способом мадам накопила для себя, любимой денег и материальных ценностей (видать, кое-что из ассортимента бесплатно брала себе) на сумму свыше 231 тысячи рублей.

Что ж, 2 года преступнице таки дали. Но условно, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.