Дорогу от Зеленоградска до КПП Куршской косы будут ремонтировать до лета

Дорогу от Зеленоградска до КПП нацпарка «Куршская коса» планируют ремонтировать всю весну, как только потеплеет. Работы завершат только во втором квартале года. Об этом в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте» сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

Она сказала, что в курсе всех недостатков дороги, которую ремонтировали в прошлом году.

- В прошлом году мы делали второй этап подъезда к КПП Куршской косы. Если видите какие-то недочеты, просадки, неровности при движении, не пугайтесь – мы о них знаем. Работы по этому объекту будут завершены буквально в течение второго квартала текущего года, - сказала министр, отметив, что к работам приступят, как только станет тепло.

- Мы дали возможность подрядной организации уложить нижний слой асфальта, не загружая его верхним слоем, ввиду того, что необходимо было, чтобы произошла консолидация той насыпи. Мы поднимали там дорогу, чтобы не было подтоплений при подъезде к КПП Куршской косы. Мы переживали зиму, перепады температурных режимов, хотели выявить сразу все недостатки и верхние выравнивающие слои уложить таким способом, чтобы избежать неровностей и недостатков, которые могут по объективным причинам возникнуть. Это то, что сейчас мы наблюдаем на этом участке, и то, что планово будем делать, - сказала Евгения Кукушкина.