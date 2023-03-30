Велодорожку от КПП Куршской косы до Приморья откроют к 1 июня

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Велодорожку от КПП Куршской косы до Приморья планируют открыть к 1 июня. Вторая очередь будет строиться еще 4 года. Об этом в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте» сказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

- Велодорожка, первая очередь, от КПП до Приморья, завершается. К 1 июня мы планируем установить там малые архитектурные формы, скамейки, парковки для велосипедов, - сказала Евгения Кукушкина.

По словам министра, на сегодня осталось «буквально 300 метров».

- К началу майских праздников, я думаю, все любители покататься на велосипеде смогут по достоинству оценить эту возможность и все те 34 км велодорожки, которую мы непосредственно реализовывали в последние несколько лет, - сказала Евгения Кукушкина.

По ее словам, в конце прошлого года был заключен контракт на строительство второй очереди велодорожки от Приморья до Балтийска.

- Подрядная организация определена. В ближайшее время она приступает к началу работ. Работа предстоит сложная – велодорожка практически в два раза длиннее, чем та, которую мы построили. В течение ближайших четырех лет, я думаю, мы ее построим, - сообщила министр.