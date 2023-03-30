В Калининградской области прошли учения авиации

На авиационном полигоне в восточной части Калининградской области экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2 морской авиации Балтийского флота отработали нанесение ударов по наземным целям в светлое и темное время суток.

- Пилоты выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание и нанесение артиллерийских ударов по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику противника термостойкими практическими авиационными бомбами П-50Т и 30-мм артиллерийскими снарядами, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа. - Упражнения выполнялись на высотах от 500 до 1 тысячи метров.

Подчеркивается, что мероприятия боевой подготовки носили плановый характер. За время учений было совершено свыше 20 самолетовылетов на применение авиационных средств поражения, задействовано более 10 летных экипажей и свыше 50 человек инженерно-технического персонала.