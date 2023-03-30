Калининградец с автоматом похитил 2 упаковки шоколада

Трудно сказать, что он любит больше - оружие или сладости. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Стал известно, какое наказание понесет 28-летний житель Калининграда, мартовским вечером явившийся в магазин на улице старшины Дадаева с автоматом наперевес.

- Вооруженный незнакомец похитил две упаковки шоколада, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Полиции удалось установить и личность автоматчика, и тип его оружия – оно оказалось страйкбольным (то есть, пневматическим, стреляющим не всамделишными пулями, а пластиковыми шариками с краской), да к тому же без магазина. Задержанный уверял, что нашел волыну, прогуливаясь по проспекту Победы.

Найденный автомат и похищенный шоколад у калининградца отобрали, в отношении его самого составили административный протокол по факту мелкого хищения. В перспективе это означает штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.