Калининградцы чаще стали выбирать вахтовую работу с зарплатой больше 100 тысяч рублей

Вахтовая работа у жителей Калининградской области пользуется все большей популярностью благодаря высоким заработкам и возможности длительное время находиться дома в межвахтовый период.

По данным «Авито Работа», в марте этого года соискательская активность в Калининграде выросла на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Наибольшей популярностью в Калининграде пользуются такие вакансии: упаковщики, комплектовщики, фасовщики. Также высок интерес кандидатов к позициям водителя самосвала и дальнобойщика.

Растет объем предложения вахтовой работы и для квалифицированных специалистов. Так, в пять раз чаще стали искать инженеров, в четыре раза – агрономов, в два раза – технологов.

По данным «Авито Работа», средняя зарплата вахтовых работников в Калининграде составила 105 158 рублей. По сравнению с мартом прошлого года она выросла на 5%.

Напомним, с 1 марта в силу вступил закон, обязывающий работодателей оплачивать проезд вахтовиков к месту работы. Кроме того, вахтовики не несут затрат на проживание и питание.