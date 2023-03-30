На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 30 марта

О плановых отключениях, которые на 30 марта запланировали ресурсоснабжающие организации, сообщает пресс-служба городской администрации. Так, сегодня проводятся работы по модернизации оборудования и запланировано отключение электроснабжения.
До 15:00 электричество отключено по следующим адресам:
ул. Маяковская, 2-16,1-11 и ул. Чернышевского, 32,32а.
До 18:00 без электроснабжения будут дома и социальные учреждения по адресам:
ул. Красносельская, 81-91,76-90,
пр-кт Мира, 139-151,159а, 173-181, 132а-б, 162-176,167,176а-176в, 172-186,190-192,183-191,
ул. Саратовская, 30-36,35-51,
ул. Жуковского, 2-16,3-9
ул. Лейт. Катина 2, 8а-б,10, 34б,41-67,42,50,64, 16-б,30-34а,33-39,41,42,64,
ул. Спортивная 1а-б, 2-24, 6а-б,3-7
ул. Чкалова 5а, 7, 21а
ул. Менделеева, 47-61, 55-57, 64-80, 61а-г,76-84, 63,86,91-99а,121-123а,
ул. Радистов, 52-60, 56а, 59-79,
пер. Цветочный, 4-14,11-15,
ул. Серж. Мишина, 45-79,50-68, 74, 21, 76(частный д/сад),85,123, 68а-г,
ул. Тихоненко, 33-83а-г,26-64,70-74а,
пер. Рябиновый, 1-9,2-14,
пер. Розовый, 1-7,4,10-16,
ул. Жуковского, 19, 24,
ул. Якорная, 19,
ул. Столярная, 1-13,2-12,10,11-37, 16-36,33-47,
пер. Столярный 1, 2,
ул. Палубная, 2-56, 1-21,27-35,
пер. Палубный, 14-16,
ул. Болотная, 1-15,2-14,
пер. Менделеева 1-й, 13, 41,
пер. Бассейный, 28,
ул. Бассейная, 55,
ул. Ст. Разина, 30,
СТ «Весна»,
СТ «Чайка»,
СНТ «Радуга»,
СТ «Зарница»,
СТ «Мечта»,
СТ «Лето»,
СТ «Золотой Ранет».
В связи с отключением электроснабжения сегодня до 18:00 не работает светофор на перекрестке Менделеева на проспекте Мира, 175.
«Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы на сетях в Ленинградском районе, которые потребуют отключения холодного водоснабжения. До 17:00 без холодной воды будут потребители:
ул. 9 Апреля, 8-12,
ул. Гончарная, 1-5а, 2-4, 8, 9, 10,
ул. Рассветная, 1(частный д/сад), 2, 5-7, 6-10,
ул. Живописная, 1-9, 2-20,
ул. Подп. Емельянова, 284-198.