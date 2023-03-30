На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 30 марта

О плановых отключениях, которые на 30 марта запланировали ресурсоснабжающие организации, сообщает пресс-служба городской администрации. Так, сегодня проводятся работы по модернизации оборудования и запланировано отключение электроснабжения.

До 15:00 электричество отключено по следующим адресам:

ул. Маяковская, 2-16,1-11 и ул. Чернышевского, 32,32а.

До 18:00 без электроснабжения будут дома и социальные учреждения по адресам:

ул. Красносельская, 81-91,76-90,

пр-кт Мира, 139-151,159а, 173-181, 132а-б, 162-176,167,176а-176в, 172-186,190-192,183-191,

ул. Саратовская, 30-36,35-51,

ул. Жуковского, 2-16,3-9

ул. Лейт. Катина 2, 8а-б,10, 34б,41-67,42,50,64, 16-б,30-34а,33-39,41,42,64,

ул. Спортивная 1а-б, 2-24, 6а-б,3-7

ул. Чкалова 5а, 7, 21а

ул. Менделеева, 47-61, 55-57, 64-80, 61а-г,76-84, 63,86,91-99а,121-123а,

ул. Радистов, 52-60, 56а, 59-79,

пер. Цветочный, 4-14,11-15,

ул. Серж. Мишина, 45-79,50-68, 74, 21, 76(частный д/сад),85,123, 68а-г,

ул. Тихоненко, 33-83а-г,26-64,70-74а,

пер. Рябиновый, 1-9,2-14,

пер. Розовый, 1-7,4,10-16,

ул. Жуковского, 19, 24,

ул. Якорная, 19,

ул. Столярная, 1-13,2-12,10,11-37, 16-36,33-47,

пер. Столярный 1, 2,

ул. Палубная, 2-56, 1-21,27-35,

пер. Палубный, 14-16,

ул. Болотная, 1-15,2-14,

пер. Менделеева 1-й, 13, 41,

пер. Бассейный, 28,

ул. Бассейная, 55,

ул. Ст. Разина, 30,

СТ «Весна»,

СТ «Чайка»,

СНТ «Радуга»,

СТ «Зарница»,

СТ «Мечта»,

СТ «Лето»,

СТ «Золотой Ранет».

В связи с отключением электроснабжения сегодня до 18:00 не работает светофор на перекрестке Менделеева на проспекте Мира, 175.

«Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы на сетях в Ленинградском районе, которые потребуют отключения холодного водоснабжения. До 17:00 без холодной воды будут потребители:

ул. 9 Апреля, 8-12,

ул. Гончарная, 1-5а, 2-4, 8, 9, 10,

ул. Рассветная, 1(частный д/сад), 2, 5-7, 6-10,

ул. Живописная, 1-9, 2-20,

ул. Подп. Емельянова, 284-198.