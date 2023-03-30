Владимир Путин примет участие в открытии нового фармацевтического производства в Калининградской области

Президент РФ в режиме видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, открывающийся в Калининграде завод «Отисифарм Про» будет выпускать широкий спектр востребованных на российском рынке лекарств, в том числе антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты.

Этот инвестпроект является резидентом особой экономической зоны в Калининградской области. Предприятие построено на площадке индустриального парка «Храброво», которая создавалась при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».