Калининградец убил односельчанку из-за золотых украшений

В минувшую субботу, 25 марта, во дворе дома в поселке Большое Село Неманского района было обнаружено тело 51-летней местной жительницы. То, что ее смерть была насильственной, сомнений не вызывало – голова женщины была размозжена ударами какого-то тупого предмета.

- В ходе грамотно спланированных следственных действий удалось установить причастность к совершению указанного преступления ранее судимого 52-летнего жителя данного поселка, - сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Как выяснилось, уголовник позарился на золотые изделия, которые, как он знал, имелись у односельчанки. Вооружившись монтировкой и пробравшись в чужой двор, дождался прихода хозяйки и пустил в ход свое оружие. Сняв с трупа ювелирные украшения и забрав кошелек убитой, мерзавец покинул место преступления.

- В настоящее время фигурант задержан, допрошен, в ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве, - добавили в следственном управлении СКР. - Вину в совершении указанного преступления подозреваемый признал в полном объеме.

За совершенное убийство сельчанину грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.