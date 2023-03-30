В Пионерском построят новый слип для рыбаков

В Пионерском планируют построить слип для рыбаков. Об этом глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев сказал во время прямого эфира ЦУР во «ВКонтакте».

- Слип запланирован в рамках реконструкции променада. Проект по променаду разрабатывается «Балтберегозащитой». В настоящее время проект находится на государственной экспертизе, и после получения положительного заключения он будет направлен для получения финансирования, - сказал глава администрации.

Леонид Шибаев выразил надежду получить деньги из федерального бюджета на слип.

- Пионерский – город рыбаков, город моряков. Естественно, тот технический спуск, который у нас есть сейчас на ул. Портовой, используется для спуска маломерных средств. Но его недостаточно, - заключил глава.