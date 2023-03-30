В Калининграде разрабатывают единый билет для проезда в междугородном транспорте

Власти Калининградской области вновь рассказали о желании ввести в регионе единые билеты для транспорта, который связывает Калининград с пригородами. О планах в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте» сообщила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.

- Мы сегодня с администрацией Калининграда и с ближайшими пригородными муниципалитетами ведем переговоры об изменении транспортной схемы Калининграда и пригородов, таких как Гурьевск и ряд населенных пунктов района. Чтобы разработать муниципальный маршрут «Калининград с пригородами», - говорит Евгения Кукушкина. – Ведем работу по созданию единого билета мультимодальной перевозки, который обеспечит беспересадочный маршрут за фиксированную сниженную ставку, с возвращением кешбэка.

Министр отметила, что речь идет о пользовании несколькими видами транспорта: автомобильного и железнодорожного.

- Сегодня Центр управления интеллектуальной транспортной системы ведет эту разработку. Работаем с Калининградской пригородной пассажирской компанией, с перевозчиками. Муниципальные маршруты обсуждаем с муниципалитетами, которые будут в них заинтересованы, - заключила министр.

Сроки реализации проекта не называют.