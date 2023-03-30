Калининградцам предложили решить судьбу брусчатки на улице Радищева

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Фото: мэрия Калининграда
Жителям Калининграда предложили поучаствовать в обсуждении будущего капремонта улицы Радищева. Главный вопрос – сохранить там брусчатку или нет.
Задать вопрос и высказать мнение нужно на площадке Центра развития «ГорПросвет» 4 апреля в 16.00.
Речь идет об участке улицы от проспекта Победы до Вагоностроительной.
«С одной стороны, автомобилисты и местные жители (у кого окна выходят на эту улицу) против, с другой стороны, такие мостовые - визитка нашего региона. Поэтому вопрос важный», - рассуждают организаторы мероприятия.
Сообщается, что проектом ремонта предусмотрено устройство велосипедной полосы, установка фонарей, восстановление брусчатого покрытия или же укатка дороги в асфальт.
В мэрии отмечают, что решение по брусчатке еще не принято.