Глава администрации высказался о ментальном различии жителей Светлогорска и Пионерского

О ментальных особенностях жителей Пионерского и Светлогорска глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев рассуждал во время прямого эфира ЦУР во «ВКонтакте». Эфир состоялся 30 марта, в пятницу.

Глава высказался, отвечая на вопрос о том, останется ли Пионерский отдельным самобытным курортом или станет пригородом пафосного Светлогорска.

Этот вопрос глава назвал отчасти философским.

- Вы знаете, жители Светлогорска и жители Пионерского ментально друг от друга отличаются. Кто из них лучше, кто хуже – наверное, не мне на этот вопрос отвечать. Каждый, наверное, это определит сам для себя, - сказал глава.

Он подчеркнул, что у каждого города есть приверженцы.

- Кто-то за пляжный отдых, кому-то больше нравятся прогулки по улицам, - сказал Леонид Шибаев.