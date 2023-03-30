Художники нарисовали портрет Ивана Крузенштерна на корпусе Музея Мирового океана

. Фото: Музей мирового океана

В Калининграде на Главном корпусе Музея Мирового океана нарисовали мурал – художники 30 марта завершили большой портрет русского мореплавателя Ивана Крузенштерна.

Как отметили в пресс-службе музея, проект «Географфити» в Калининградской области реализуется впервые, он осуществлен при поддержке Русского географического общества.

- Имя Ивана Крузенштерна неразрывно связано и с нашим регионом, ведь Калининград – порт приписки знаменитого учебного парусного судна, названного в честь русского мореплавателя. И мы очень рады, что русское географическое общество поддержало идею создать такой мурал на территории музея, - сказал замдиректора Музея Мирового океана Денис Миронюк.