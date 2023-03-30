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НовостиПроисшествия30 марта 2023 14:50

Калининградец ночью застрял в технологическом отверстии судна «Космонавт Виктор Пацаев»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Музей Мирового океана.

Минувшей ночью около 01.00 в полицию позвонил прохожий, который услышал крики о помощи в районе судна «Космонавт Виктор Пацаев».

На место прибыли сотрудники полиции и городские спасатели.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в итоге спасатели с помощью веревки и водолазного снаряжения извлекли пострадавшего из технологического отверстия судна «Космонавт Виктор Пацаев».

Мужчину на понтоне доставили на берег и передали медикам из скорой помощи.

Как мужчина оказался в отверстии в судне – выясняет полиция.