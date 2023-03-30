В Калининграде снесли пять незаконных ларьков

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в четверг, 30 марта, демонтировали пять нестационарных торговых объектов, размещенных незаконно. Их выявили специалисты комитета муниципального контроля.

Речь о палатках в районе домов № 91 по ул. Куйбышева, № 30 по ул. Заводской, № 24 по ул. Карташева, № 36а по ул. Дзержинского, № 16а по ул. Минусинской.

Сообщается, что объекты в добровольном порядке демонтированы.

«Незаконные павильоны, собственники которых не хотят добровольно их убирать, демонтируются силами подрядчика. Но оплатить работы придется хозяевам, им выставят счет», - сообщили в мэрии города.