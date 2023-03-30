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НовостиОбщество30 марта 2023 15:23

В Зеленоградске появилась еще одна мозаичная крышка люка с котами

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске на Курортном проспекте появилась еще одна мозаичная крышка люка с котами и знак «Движение котиков разрешено».

Об этом сообщает администрация Зеленоградска.

«Продолжаем обогащать городскую архитектурную среду при помощи мозаичной техники. Новое оформление получил еще один чугунный люк на Курортном проспекте, рядом со зданием «Курхауса», которое является объектом культурного наследия. Модернизацию выполнил местный мозаичист Павел Савельев», - рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, что Павел выполнил для центра города несколько дорожных знаков, посвященных котам.