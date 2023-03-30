Калининградец из мести поджег дом с людьми внутри

В Озерске полицейские задержали местного жителя, который поджег дом с людьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 21 марта в переулке Строительном. В момент возгорания в доме находились 47-летняя местная жительница и ее 20-летний сын.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – неоднократно судимого 34-летнего местного жителя, у которого ранее случился конфликт с проживающим в доме 20-летним парнем. Между ними произошла потасовка, в результате которой, по предварительным данным, молодой человек причинил средний вред здоровью оппонента.

Подозреваемый затаил обиду и решил отомстить своему обидчику. По данным полиции, с помощью тряпки он поджег литровую пластиковую бутылку с бензином и закинул ее на веранду дома. К счастью, люди вовремя проснулись и смогли сами потушить огонь.

На поджигателя завели уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Подозреваемый сознался в содеянном. Расследование продолжается.