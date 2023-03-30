На Ленинском проспекте на две недели ограничат движение транспорта

С 30 марта на участке Ленинского проспекта в Калининграде в течение двух недель будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 апреля движение будет закрыто по двум полосам автомобильной дороги Ленинского проспекта (часть Тенистой аллеи ближе к Дому искусств) на участке от ул. Багратиона до пл. Калинина.

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложена на ООО «Шелен».