Материальную помощь выплатили 13 погорельцам с ул. Артиллерийской

В Калининграде власти продолжают решать проблемы горожан, пострадавших при пожаре в доме на Артиллерийской. В частности, администрация получила 250 заявлений от 110 человек на оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи, выплаты единовременных пособий гражданам в связи с ликвидацией ЧС.

«Направлено на оплату 46 распоряжений, произведены выплаты 13 гражданам», - рассказали в мэрии.

20 пенсионеров и 5 инвалидов взяты на особый контроль минсоца.

Сообщается, что жилые помещения предоставлены 26 семьям (62 человека).

В администрации отметили, что в доме на Артиллерийской начали монтаж временного укрытия взамен сгоревшей кровли.

«Полностью смонтирована временная стропильная система. На объекте работает бригада из 11 человек. Поврежденную часть крыши закроют временной конструкцией, чтобы не допустить затопления квартир во время дождей», - рассказали в мэрии.