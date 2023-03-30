Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 118 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 61 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Багратионовский городской округ - 6,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 5,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ - 5,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 5,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 5,

Неманский городской округ – 4.