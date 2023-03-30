Жительницу Калининграда оштрафовали за пьющую 13-летнюю дочь

На прошлой неделе в детскую областную больницу доставили пьяную13-летнюю девочку. Врачи диагностировали у школьницы отравление средней степени тяжести.

В ходе проверки полицейские установили, что девочка выпивала в одном из дворов Московского района, после чего ей стало плохо.

Со школьницей провели профилактическую беседу, а вот на ее маму составили административный протокол, ей придется заплатить штраф в размере 2 тысяч рублей. А вот продавцам магазина, в котором девочка купила выпивку, грозит штраф до 30 тысяч рублей.