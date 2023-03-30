Калининградец зарезал собутыльника из-за женщины

Житель Калининграда признан виновным в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре 2022 года несколько мужчин распивали спиртное в одной из квартир на улице Красной и между ними произошел конфликт из-за женщины. 54-летний горожанин схватил нож и полоснул им по шее 47-летнего оппонента.

Через несколько часов конфликт между мужчинами продолжился, и злоумышленник ударил того же потерпевшего ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Суд назначил поножовщику наказание в виде 6 лет 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.