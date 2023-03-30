В Калининградской области создано 178 первичных отделений «Движения первых»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области создано 178 первичных отделений движения «Движение первых», из них: 161 – в школах, 6 – в профессиональных образовательных организациях, 2 – в высших учебных заведениях и 9 – в молодежных центрах, учреждениях культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Также в Калининграде открыто первое в России музейное пространство «Движения первых» – в Музее Мирового океана, где участники движения могут бесплатно посещать экспозиции, лекции и киносеансы и пространство на базе стадиона «Калининград».

Накануне с работой общероссийского движения детей и молодежи на базе школе №1 в Немане ознакомился губернатор Антон Алиханов. Среди 12 направлений движения, по которым занимаются школьники – волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, профориентация, спорт.

«Это не первая школа, где я смотрю, как у нас развивается движение школьников и молодежи. Здесь, в Немане, очень понравилось. У ребят есть интересные проекты, причем важные и полезные и для моей работы, и работы муниципалитета, например, по разработке туристических маршрутов. Ребята увлеченные, знают свою территорию, будем на них опираться, – отметил Антон Алиханов. – «Движение первых» в регионе активно развивается. Очень важно при этом каждой школе, каждому первичному отделению сохранять свой вектор, потому что направлений много, и важно, чтобы качество не страдало. Здесь ребята пока выбрали четыре направления, которыми занимаются. Уверен, что у них все впереди, их первыми результатами доволен».