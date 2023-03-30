В Пионерском могут появиться Скверы боцмана и кока

В Пионерском общественные пространства хотят называть в честь работников рыболовной отрасли. Об этом глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев сказал во время прямого эфира ЦУР во «ВКонтакте».

- Было такое предложение – большинству наших общественных пространств присвоить какое-то тематическое содержание и сделать Сквер боцмана, Сквер тралмастера, Сквер капитана, Сквер кока, матроса, штурмана и так далее, - сказал глава.

Пионерский Леонид Шибаев называл бывшим рыбацким городом, основной базой океанического флота.

- Эту историю мы планируем и дальше продвигать, развивать. С тем чтобы Пионерский остался городом, связанным с морем, с рыбаками, морской и рыболовной индустрией, чтобы память об этом хранилась. В настоящий момент, конечно, масштаб промысла и доставляемой на берег рыбы несопоставим с советским временем. Сегодня это порядка 4 тысяч тонн по году. В советское время было порядка 800 тысяч тонн, потому что во всех районах Мирового океана работала наша флотилия, - сказал глава округа.