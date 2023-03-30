На Ленпроспекте около Дома искусств на две недели отключат светофоры

В пятницу, 31 марта и до 13 апреля в Калининграде отключат светофоры на перекрестке Ленинского проспекта и ул. Багратиона – на въезде на так называемую «Тополиную аллею». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Водителям, следующим по Ленинскому проспекту в сторону Южного вокзала, необходимо внимательно следить за светофором и останавливаться на красный сигнал перед перекрёстком. Следующие с Багратиона едут на не перекрытую правую часть Тополиной аллеи после полной остановки транспорта с Ленинского проспекта под запрещающим сигналом светофора.

Как сообщалось ранее, с 30 марта по 13 апреля закрывается движение по двум полосам автомобильной дороги Ленинского проспекта (часть «Тополиной аллеи» ближе к Дому искусств) на участке от ул. Багратиона до пл. Калинина.