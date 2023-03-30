Калининградские каратисты завоевали медали первенства России по киокусинкай

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Во Владивостоке прошли национальные соревнования под эгидой Федерации карате России (ветвь IKO). Победителей и призеров в поединках и упражнении «тамэсивари» определяли более 500 представителей 30 регионов России.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, воспитанникам клуба «Самурай» удалось занять первое и третье места в возрастной категории «юноши 14-15 лет».

Чемпионом среди сверстников массой до 45 килограммов стал Намиг Бабаев, первенствовав в четырёх поединках подряд. Бронзовую медаль среди соперников массой до 70 килограммов за две победы в трёх встречах заработал Артём Плачас.

Напомним, что в феврале эти спортсмены выиграли золото и серебро открытого кубка России по киокусинкай. В соревновании Open Junior Russian Cup на базе Московского центра боевых искусств сражались более 2 000 представителей Сербии, Турции, Таджикистана, Белоруссии и 46 регионов РФ.