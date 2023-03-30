Под Калининградом заработал новый фармацевтический завод

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В четверг, 30 марта, в индустриальном парке «Храброво» под Калининградом открылось предприятие «Отисифарм Про».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новый завод выпускает широкий спектр востребованных на российском рынке лекарств, в том числе антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты.

В церемонии старта нового высокотехнологичного производства принял участие президент РФ Владимир Путин. В режиме видеоконференции глава государства поблагодарил всех специалистов, которые участвовали в реализации проекта.

«Ваш труд – это весомый вклад в развитие российской фарминдустрии, в расширение возможностей отрасли. Её устойчивая, ритмичная работа имеет огромное значение для всей страны, для обеспечения наших граждан доступными, качественными лекарствами. Так было и в период ковида, когда наша фармацевтическая промышленность смогла оперативно наладить производство необходимых препаратов, а значит, спасти жизнь и здоровье миллионов людей», – заявил Владимир Путин.

По словам губернатора Антона Алиханова, запуск «Отисифарм Про» сократит логистические издержки местных потребителей при закупках фармпрепаратов.

«Препараты предприятия ранее доставлялись к нам из других регионов Российской Федерации. Мы, конечно, надеемся, что логистических издержек станет значительно меньше и препараты будут более доступные как для системы здравоохранения, так и в аптеках», – сказал глава региона.

Производственные мощности «Отисифарм Про» составляют более трехсот миллионов упаковок лекарственных препаратов в год. Уже в этом году это фармацевтическое предприятие выпустит свыше 50 миллионов упаковок, в том числе и 16 миллионов упаковок лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.