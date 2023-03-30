В Светлом пьяный водитель напал на начальника отделения ГИБДД

Житель Светлого приговорен к лишению свободы за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В октябре 2021 года местного жителя задержали пьяным за рулем. Мужчину вызвали в отделение ГИБДД для составления протокола.

В служебном кабинете мужчина отказался предъявлять удостоверяющие личность документы и стал материться. А затем и вовсе схватил врио начальника отделения за форму, оттолкнул и замахнулся кулаком. Предотвратив удар, полицейский схватил нарушителя, однако тот обхватил его руками за шею и стал душить.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали агрессивного водителя.

Суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.